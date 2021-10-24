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Yanan evin ortasında kalan adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanan evin ortasında kalan adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde babasının iki katlı evinin en üst katında meydana gelen ev yangını söndürmek için alevlerin içine giren oğul, yoğun duman sonrası zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde babasının iki katlı evinin en üst katında meydana gelen ev yangını söndürmek için alevlerin içine giren oğul, yoğun duman sonrası zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla ziyarete gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, babasının evinin yangını öğrendi. Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, alevlerin daha fazla büyümemesi için evin içine girdi. Burada yangını söndürmeye çalışan Fırlayış, yoğun duman sonrası zehirlenerek bayıldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış'ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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