İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın korkuttu. Yangının sonunda ev sahibi kadın, yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Lavanta sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katında ikamet eden ailenin 5 yaşındaki çocuğu iddiaya göre yatak odasındaki perdeyi çakmakla tutuşturdu. Bir anda yangın büyüdü. Aile bireyleri dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdiler. Yangın yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangının ardından ev sahibi kadın A.U., yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı. Yaptığı araştırma sonucunda değerli ziynet eşyalarını bulan kadına teselli oldu.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA