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YALOVA'NIN KAHRAMANLARI DÖNDÜ

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YALOVA'NIN KAHRAMANLARI DÖNDÜ

YALOVA'NIN KAHRAMANLARI DÖNDÜYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmeye giden Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Yalova'ya döndü.

YALOVA (Habermetre) - YALOVA'NIN KAHRAMANLARI DÖNDÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda Antalya'nın Manavgat İlçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmeye giden Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Yalova'ya döndü. Antalya'nın Manavgat İlçesinde 9, ardından Muğla'nın Milas ilçesinde 5 gün orman yangınlarına müdahale eden Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 5 personel, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda karşılandı. Karşılamada Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Naim Ardıç ve itfaiye personellerinin aileleri hazır bulundu. İtfaiye personellerinin aileleriyle buluşmalarında duygusal anlar yaşandı. Karşılama sırasında bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Naim Ardıç; "Sağ salim gidip geldiniz ve ailelerinizle buluştunuz. Sizlerle Yalova Belediyesi ve Yalova halkı adına gurur duyuyoruz" dedi. Yalova Belediyesi'nden Kastamonu'ya Yardım Eli

Yangınlara müdahale eden itfaiye personellerinin Yalova'ya dönmesinin ardından başka bir ekip ise Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatları doğrultusunda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt İlçesine hareket etti. 3 personel 1 arazöz ile yola çıkan ekip burada yapılan çalışmalara destek verecek.

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Haber: YALOVA'NIN KAHRAMANLARI DÖNDÜ - Haberler
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