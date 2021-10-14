Yalova'da sıkı denetim

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, ortak yol kontrolü ve denetim yaptı.

Koruköy NATO Yolu uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa "huzur- güven uygulaması ve yol kontrolü" yapıldı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sebebiyet verebileceği zararla ilgili bilgilendirme yapıldı. - YALOVA