Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı - Haberler
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Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı

Yalova'da yapılan denetimler sırasında bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı.

YALOVA (İHA) - Yalova'da yapılan denetimler sırasında bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde ikamet eden S.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 980 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli karakola götürüldü. - YALOVA

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Haber: Yalova'da bir kişinin üzerinden 980 gram esrar çıktı - Haberler
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