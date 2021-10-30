YALOVA (Habermetre) - YALOVA'DA 98. YIL COŞKUSU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ilk olarak Yalova Valiliğinde düzenlenen tebriklerle başladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programına Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve diğer protokol üyeleri katıldı. Yapılan konuşma ve gösterilerin ardından Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Başkan Vekili Mustafa Tutuk törene katılanların bayramını kutladı. Bisiklet Korteji Yapıldı

Yalova Belediyesi ve Yalova Bisikletliler Derneği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı nedeniyle ortaklaşa düzenlediği Bisiklet Korteji gerçekleştirildi. Kortej öncesi Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, bisiklet severlerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti. Gölcük Donanma Komutanlığı Bandosu Konser Verdi

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Gölcük Donanma Komutanlığı'nın verdiği konsere Yalovalı vatandaşlar ve özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Birbirinden güzel marşların çalındığı konserde Yalova protokolü, vatandaşlar ve çocuklar sahneye çıkarak söylenen eserlere ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik etti. Yapılan konserin ardından topluluk Gazipaşa Caddesi'nden 17 Ağustos Deprem Anıtına doğru Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün son bulmasıyla havai fişek gösterisi yapıldı. Yapılan havai fişek gösterisi sonrasında Yalova Uygulama Otelinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılım sağlandı. Şiir ve Türkü Dinletisi Gerçekleştirildi

Yalova Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 98. Yılı nedeniyle Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde şiir ve türkü dinletisi yapıldı. Programa Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Tansu Can ve Erol Çalı günün öneminin arz eden bir birinden güzel eserleri seslendirdi. Program sonunda Vali Erol ve Başkan Vekili Tutuk sanatçılara çiçek takdim etti. Yapılan konserin ardından Cumhuriyetin 98. Yılı etkinlikleri son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet