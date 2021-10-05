YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ

Yalova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Program, geçtiğimiz hafta okul ziyaretleriyle başladı. Ardından 4 Ekim de, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan stant ile son buldu. Kurulan stantta hem bilgilendirme yapıldı hem de vatandaşlara ücretsiz mama dağıtıldı. Öğrenciler Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Ettiler

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretler gerçekleşti. Birçok okuldan öğrencilerin ziyaret ettiği Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalar görevliler tarafından öğrencilere anlatıldı. Öğrencilere hayvanları beslemesi için mamalar verildi ve merkezde bulunan hayvanların beslemesi görevli personeller eşliğinde yapıldı. Ayrıca bazı öğrenciler ellerinde önceden hazırladıkları sosyal içerikli pankartlarla objektiflere poz verirken, birçok öğrenci ise rehabilitasyon merkezine mama getirerek duyarlılıklarını gösterdi. Mamalar Belediyeden

Yalova Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma gününde de sokaklardaki sessiz canları unutmadı. Vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak adına kedi ve köpekler için ayrı ayrı paketlenen mamalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde açılan stantta çok sayıda vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

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