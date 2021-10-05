YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ

Habermetre - Haberler | Toplum
YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ

YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİYalova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ

Yalova Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Program, geçtiğimiz hafta okul ziyaretleriyle başladı. Ardından 4 Ekim de, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan stant ile son buldu. Kurulan stantta hem bilgilendirme yapıldı hem de vatandaşlara ücretsiz mama dağıtıldı. Öğrenciler Rehabilitasyon Merkezini Ziyaret Ettiler

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaretler gerçekleşti. Birçok okuldan öğrencilerin ziyaret ettiği Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalar görevliler tarafından öğrencilere anlatıldı. Öğrencilere hayvanları beslemesi için mamalar verildi ve merkezde bulunan hayvanların beslemesi görevli personeller eşliğinde yapıldı. Ayrıca bazı öğrenciler ellerinde önceden hazırladıkları sosyal içerikli pankartlarla objektiflere poz verirken, birçok öğrenci ise rehabilitasyon merkezine mama getirerek duyarlılıklarını gösterdi. Mamalar Belediyeden

Yalova Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma gününde de sokaklardaki sessiz canları unutmadı. Vatandaşlara hayvan sevgisini aşılamak adına kedi ve köpekler için ayrı ayrı paketlenen mamalar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde açılan stantta çok sayıda vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Mehmet Topal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YALOVA'DA 4 EKİM DOLU DOLU GEÇTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:19:23. #1.12#