Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı - Haberler
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Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini öldürdüğü iddia edilen amca tutuklandı

Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen amca tutuklandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da 12 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen amca tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde üst katlarında oturan dedesinin evinde kalan 12 yaşındaki Erdem Ş, yanında uyuduğu amcası Fuat Ş. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

Kendisini de bıçakla yaralayan Fuat Ş. ile yeğeni, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Erdem Ş. yolda hayatını kaybetti, amca ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çocuğun cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dede Sami Ş, gazetecilere, oğlunun bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ancak yarıda bıraktığını söyledi.

Amca ile yeğenin birbirlerini çok sevdiklerini belirten Sami Ş, "Amca hastaydı, tedaviyi reddetmişti, doktora da gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu. Onu da ne kadar süre önce bıraktı bilmiyoruz. 'Ben iyiyim' diyordu." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun annesi ve babasının bir süre önce boşandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli amca tutuklandı.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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