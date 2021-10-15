YALOVA (Habermetre) - YALOVA BELEDİYESİNDEN EMPATİ ETKİNLİĞİ

Yalova Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla empati etkinliği düzenledi. "Engeller Empati Yaparak Aşılır" sloganıyla Yalova'da farklı cadde, sokaklarda görme engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlar, empati yapılarak anlatıldı. Yalova Belediyesi, personelleri gözleri kapalı ve ellerinde bastonlarla cadde ve sokakları dolaştılar. Sosyal medya üzerinden de paylaşım yapılan video kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından izlendi. Görme Engelli Bireyler Evlerinde Ziyaret Edildi

Yalova Belediyesi personelleri, Yalova'da yaşayan görme engelli vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek, hediye takdim etti. Vatandaşları tek tek ziyaret eden personeller, engelli vatandaşların farkında olduklarını ve daima yanlarında olduklarını belirttiler.

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