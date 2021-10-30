YALOVA BELEDİYESİ'NDEN 29 EKİM'E ÖZEL OYUN SERGİLENDİ

30 Ekim Cumartesi günü Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşen Origamili Masallar Konseri'nde çocuklar gönüllerince eğlendiler. 5-15 yaş arası çocukları kapsayan ve iki seans olarak sahnelenen gösterilerin sonunda oyuncular ve çocuklar Türk Bayrağı açarak ve 29 Ekim'e özel marşlar söyleyerek bayramı kutladılar.

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