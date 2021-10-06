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YALOVA BELEDİYESİ BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYOR

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YALOVA BELEDİYESİ BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYOR

YALOVA BELEDİYESİ BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYORBağlarbaşı Mahallesi Kaptan Sokaktan başlayan kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması Vatan Caddesi ve Yakup Acar Caddesi'ni (çevre yolu) takiben devam edecek.

YALOVA BELEDİYESİ BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYOR

Bağlarbaşı Mahallesi Kaptan Sokaktan başlayan kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışması Vatan Caddesi ve Yakup Acar Caddesi'ni (çevre yolu) takiben devam edecek. Yapılacak olan çalışmalar da daha önceden altyapısı olmayan ve sorun yaşanan güzergaha 500 mt çap 600'lük yağmursuyu, 215 mt çap 200'lük kanalizasyon hattı döşenecek. Rutin olarak devam edecek olan çalışmaların en kısa sürede bitmesi amaçlanıyor. Bölgede devam eden çalışmalar sırasında bölge sakinlerinin oluşabilecek su kesintilerinden mağduriyet yaşamaması için Yalova Belediyesi ekipleri önlem alması konusunda uyarıda bulundu.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: YALOVA BELEDİYESİ BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜYOR - Haberler
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