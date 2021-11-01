YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da komşularının 3 gündür haber alamadığı Vahap Güngör (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da komşularının 3 gündür haber alamadığı Vahap Güngör (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1570 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Vahap Güngör'e 3 gündür ulaşamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis kapıyı defalarca çalmasına rağmen bir yanıt alamadı. İtfaiye yardımı ile daireye giren polis, Güngör'ü yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Güngör'ün cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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