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Yalnız değilsin Ayancık, Odunpazarı yanında!

Bültenler - Haberler | Güncel
Yalnız değilsin Ayancık, Odunpazarı yanında!

Yaz aylarında sel ve orman yangınları ile felakete uğrayan ilçeleri yalnız bırakmayan Odunpazarı Belediyesi, son olarak sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Sinop'un Ayancık ilçesine yardım eli uzattı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Kazım Kurt liderliğinde, derman belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal ve derman belediyecilik anlayışı ile yöneten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Sinop Ayancık'ta meydana gelen sel felaketi sonrası mağdur olan vatandaşlara yardım eli uzatmak için harekete geçti. Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kurt'un talimatı ile Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlara buzdolabı gönderdi.

ODUNPAZARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda 25 buzdolabını Ayancık'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkaran Odunpazarı Belediyesi, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Ağustos ayında Akdeniz bölgesinde yaşanan orman yangınlarında Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibini (OBAK) Muğla Milas Ören'deki termik santral çevresinde ve Marmaris'te görevlendiren Odunpazarı Belediyesi, Arhavi'de yaşanan sel felaketi sonrasında da vatandaşlara dağıtılmak üzere temizlik malzemelerinin yüklü olduğu kamyonu Arhavi'ye göndermişti. Odunpazarı Belediyesi,

günlerce süren orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Milas'ı da unutmamış, ilçeye 2

tır dolusu hayvan yemi ve saman göndermişti.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bölgede felaketten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım tırını yolcu eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketine karşı üzüntüsünü dile getirerek, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangılarıyla büyük üzüntü yaşadık. Ardından Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketleri yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak bu felaketlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi.

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