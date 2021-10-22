Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 6. bölüm bugün var mı? Yalancı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Emir'in Deniz'e "Bu oyunu seninle oynamak gerçekten çok keyifli" dediği tanıtımda Deniz büyük bir öfke patlaması yaşıyor. Deniz'in Mehmet Emir'le ilgili bir şey bulduğunu söylemesi merak uyandırırken Görkem'le beraber nasıl bir plan yapacakları heyecanla bekleniyor. Deniz ve Okay'ın Yasemin'e gösterdiği tepki ise dikkat çekiyor.

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın 5. Bölümünde; Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

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