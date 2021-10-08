Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 4.. bölüm bugün var mı? Yalancı 4.. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 4.. bölüm bugün var mı? Yalancı 4.. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 4.. bölüm bugün var mı? Yalancı 4.. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı 4.. bölüm bugün var mı, Yalancı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı bölüm bugün mü, Yalancı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı 3. Bölümünde; Mehmet Emir sadece Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir.Doruk ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

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Haber: Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 4.. bölüm bugün var mı? Yalancı 4.. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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