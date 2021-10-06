Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu Olay, komşuların gelen kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı Antalya'da kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - - Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Olay, komşuların gelen kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 63 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 3 yıl önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen kişinin cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp morguna gönderildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1261 sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 2 çocuk babası Erdal Özer'den yakınları 1 haftadır haber alamadı. Komşuların evden kötü koku geldiğinin de belirtilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evin koridorunda Özer'in yerde hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Eve giren sağlık ekipleri ise Erdal Özer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaklaşık 3 yıl önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Özer'in cenazesi, olay yeri incele ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu

Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
Mervenur Polat cinayetinin tanığı: Kapıyı açıp 'Ya' diye ses çıkardı, muhtemelen yardım isteyecekti

Mervenur Polat cinayetinin tanığı: Kapıyı açıp "Ya" diye ses çıkardı, muhtemelen yardım isteyecekti

 Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu

Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu

 Antalya'da ilginç tartışma: 'Ejder meyvesi' meselesi karakolda son buldu

Antalya'da ilginç tartışma: 'Ejder meyvesi' meselesi karakolda son buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Deniz Burak Sergen Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu Marcao Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Güzel Sözler Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yakınlarının 1 haftadır ulaşamadığı adam, evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:55:34. #1.11#