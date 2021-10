Yahyalı'da 50 Milyon TL'lik Yatırımların Toplu Açılışı Yapıldı

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı ilçesi ve kırsalına kazandırılan yatırımlar ile Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı toplam bedeli 50 milyon TL'yi aşkın yatırımların toplu açılışına katıldı.

Yahyalı ilçesi Delialiuşağı Mahallesi'nde gerçekleşen 'Kırsal Mahalleler Toplu Açılış Töreni'ne Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, bürokratlar ve daire başkanları ile davetliler katıldı.

Toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasına 'Birliğimiz beraberliğimiz, bereketimizdir' sözleriyle başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yatırım ve yapılan çalışmaların önemli olduğunu ama en önemli sermayenin de insan olduğunu belirtti.

"ENERJİNİN ADETA MERKEZİ HALİNE GELMİŞ OLAN BİR BÖLGEDEN BAHSEDİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, kırsalı olmazsa olmaz olarak gördüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için burada telaffuz edilen rakamların hiçbir öneminin olmadığını, sizlere ne yapsak az olduğunu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize adeta talimat olarak verdiği 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü çok önemli. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. O açıdan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, valiliğimizle, alt yapı kuruluşlarımızla en güzel hizmetleri veriyoruz, bir bereketi ve huzuru yaşıyoruz. Elhamdülillah, Kayseri'miz bir başka güzel. Hep söylüyoruz 5 üniversitesi var, 1600 tane endüstri merkezi var. Diyeceksiniz ki 'bunlar bizi neden ilgilendirir? ', hepimizi ilgilendirir. Buraya gelirken gördüm, rüzgargüllerini dönerken gördükçe göğsüm kabardı, güneş enerjisini gördükçe keyif aldım, hidro elektrik santrallerini gördükçe göğsüm kabardı, maden araçlarını gördükçe içim sevinç doldu. Enerjinin adeta merkezi haline gelmiş olan bir bölgeden bahsediyoruz. Çukurova'ya geçiş noktasında, Niagara Şelalesi'nin bir başka versiyonu diye nitelendirilen Kapuzbaşı Şelaleleri gibi değerimiz var, Aladağlar gibi bölgemiz var, ormanlarımız var. Bütün bu güzellikleri bağrında barındırırken, biz Yahyalı'yı hizmetlerimizle buluşturup, bu güzel insanları bölgesinde daha yaşanılabilir hale getirmek görevimiz olmalıdır. Eğitim, sağlık, alt yapıyla ilgili çalışmaları yapacağız ki insanların gereksiz yere şehir merkezlerine yoğunlaşma ümidi ile yaşaması değil, aksine bu topraklarda yaşamayı ilke edinmesi, toprakları ile buluşması, üretmesi, keyif alması ve sağlıkla yaşaması bizler için önemli. "

Başkan Büyükkılıç ayrıca pandemi döneminin devam ettiğini, maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra toplumsal bağışıklık için aşı olmayanlara aşı çağırısını bir kez daha yineledi.

"16 KARDEŞİMİZLE EL ELE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

16 ilçe ile el ele, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah, emeği geçenlerden razı olsun. Biz şunu biliyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 ilçeyle el ele vermek suretiyle, adeta dayanışarak, birini ötekine tercih etmeden, ötekileştirmeden ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. 16 kardeşimi bağrıma basıyorum, 16 kardeşimizle el ele yolumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde Valiliğimiz, sağ olsun Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek veriyor, bizlerin sorunlarını aşma yönünde gayret gösteriyor, öyle olunca hizmetler ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"YAPTIKLARIMIZ VAR, YAPACAKLARIMIZ VAR"

Başkan Büyükkılıç, insanların yanı sıra, hayvanlara, doğaya ve ormanlara çok önem verdiklerini anlatarak, "KASKİ'mizin burada yapmış olduğu hizmetleri biliyoruz, KASKİ'mizin projelendirip, buradaki müteahhidimizin fedakarca araziden kaynaklı olarak yaptığı çalışmaların hepimiz farkındayız. Sonuçta iyi niyetli olursanız, gayret ederseniz, çalışmaları sürdürürseniz ortaya ürün çıkıyor. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Affedersiniz hayvanları da düşünüyoruz, insanımıza da hizmet ediyoruz, doğayı ve ormanlarımızı da çok önemsiyoruz. Malumunuz Kapuzbaşı'na geldiğimizde iki defa sel söz konusu oldu, orada camimiz yıkıldı. Gerekli teknik çalışmaların yapılması sonucunda yeni bir cami yapılması istendi. Cami, yanında kuran kursuyla, sosyal donatılarıyla adeta bir hizmet merkezi oldu. Demek ki her hizmetin, hayırseveriyle, valiliğimizle, belediyemizle berekete dönüştüğünü gördük" şeklinde konuştu.

Daha yapılacak çok hizmetleri olduğunun altını çizen Büyükkılıç, "Fen işlerimiz, kırsal hizmetlerimiz, tarımsal hizmetlerimizle gerek Yahyalı merkezinde gerekse mahallelerinde yaptığımız çalışmaları birebir yaşıyor, takip ediyorsunuz. Tüm ilçelerimizle, merkeziyle, taşrasıyla, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep beraber Kayseri'yiz. Biz ay yıldızlı Türk Bayrağımız altında el ele gönül gönüle birlikte olanlarız. Daha yapacağımız çok hizmetlerimiz var. Sizlere hizmet etmek için varız" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜNAYDIN: "BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Kayseri olarak her zaman üreten, birçok alanda gelişmek için çaba ve gayret gösteren anlayışa sahip olduklarını belirterek, "İmkanlar ölçüsünde inşallah Kayseri'mizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu imkanları bizlere sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN BÜYÜKKILIÇ'A YÜREKTEN TEŞEKKÜR

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, kurumlar arası ahenk, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğini Yahyalı'da gördüklerini ifade etti.

Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Yahyalı ilçesi ve kırsalına kazandırılan yatırımlar ile Kayseri Valiliği ve Yahyalı Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı toplam bedeli 50 milyon TL'yi aşkın yatırımları şu şekilde sıraladı:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yüzde 70'lik kısmı Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yüzde 30'luk kısmı Valilik ve YİKOB tarafından finanse edilen Delialiuşağı ve Yeşilköy Su Deposu ve Şebeke Yapımı için 15 milyon 118 bin 93 TL harcama yapılarak iki mahallemizin su sıkıntısı giderildi. İlçemiz adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum, her ikinizde su gibi aziz olasınız. Her yağmur yağışında elimiz yüreğimizde olan, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan Çamlıca yolunu iptal ederek, yeniden Dönbere istikametinden 19 kilometre uzunluğunda 21 milyon TL harcama yapılarak sathi kaplama yaptınız, yürekten teşekkürümüz var. Büyükçakır mahallemize 5 milyon 51 bin 933 TL'lik Arıtma Tesisi yaptırdınız. Geleceğimiz olan gençlere 2 adet Spor Toto Başkanlığı, 9 adet Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve 1 tanesi de Yahyalı Belediyemiz tarafından yapılmak üzere 4 milyon 800 bin TL'lik 12 adet halı saha yaptırdınız, gençlerimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Sayın Valim sel felaketinden zarar gören Kapuzbaşı Cami yerine zatıaliniz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yahyalı Belediyemiz ve hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle 2 milyon 600 bin TL'lik yeniden bir cami, Kur'an Kursu'nu barındıran Kapuzbaşı Camisi yaptırdınız. Birçok dualar aldığımız 17 adet içerisinde sağlık evi, muhtarlık ve toplantı salonu bulunan mahalle konaklarının bedeli ise 1 milyon 700 bin TL ile tüm mahallelerimize hayırlı olsun. 25 adet 500 bin TL'lik Çocuk Oyun Parkı da yavrularımıza hayırlı olsun. "

Konuşmaların ardından, protokol tarafından dualar eşliğinde ilçeye kazandırılan 50 milyon TL'yi aşkın yatırımların toplu açılışı yapıldı.

Ayrıca ilçe sakinleri ile sohbet edip, istek ve taleplerinin olup olmadığını soran Başkan Büyükkılıç, çocuklara da Kayserispor forması hediye etti.

