Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Kızılhaç çalışanlarına saldırdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) görevlilerine biber gazı sıkarak çalışmalarını engellediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bir grup Kızılhaç çalışanı, Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarına verdikleri hasarı incelemek Nablus kentine bağlı Burin köyüne gitti.

Görev başındaki Kızılhaç çalışanları bölgede bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı. Yerleşimcilerin biber gazlı saldırısından 3 Kızılhaç çalışanının etkilendiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Yahudi yerleşimciler buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haberi Kaydet