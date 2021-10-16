Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırıda bulundu - Haberler
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Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırıda bulundu

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine saldırıda bulundu

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, tarım arazilerini ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin evlerine saldırdı, tarım arazilerini ateşe verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin beldesinin doğu yakasından Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Yaklaşık 70 yerleşimcinin taş, silah ve molotofkokteylleriyle Filistinlilere hücum ettiğini belirten tanıklar, Yahudi yerleşimcileri koruyan İsrail askerlerinin de yerleşimcilere karşılık veren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Tanıklar, yerleşimcilerin çevredeki İtamar Yahudi yerleşim birimi sakinleri olduklarına dikkati çekerek, söz konusu İsrailli yerleşimcilerin beldedeki bazı zeytin ağaçları ile tarım arazilerini de ateşe verdiklerini kaydetti.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor, onların en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya yakıyor, mal ve mülklerine zarar veriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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