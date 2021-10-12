Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü - Haberler
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ait 70 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

İsrailli Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ait 70 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Filistinli aktivist Fuat El-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Halil kentine bağlı Mesafer Yatta beldesinde Filistinlilere ait zeytin ve meyve ağaçlarını hedef aldığını söyledi.

Yerleşimcilerin çevredeki Ma'on Yahudi yerleşim birimi sakini olduğuna dikkati çeken Amur, 70 zeytin ağacını söken Yahudi yerleşimcilerin aynı zamanda badem ve incir ağaçlarına da zarar verdiklerini kaydetti.

Amur, Mesafer Yatta bölgesi başta olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı mevsiminin başlamasıyla Filistinlilere ve mahsullerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin büyük bölümü geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukukta işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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