Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi - Haberler
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi, hasadı yapılan zeytinleri de çaldı.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdi, hasadı yapılan zeytinleri de çaldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'a bağlı Kefr Kalil beldesinde Filistinli Ömer Yusuf el-Kani'ya ait hasadı yapılmış zeytinleri çaldığını belirtti.

"Hırsızlık yapan" Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Har Bracha yerleşim birimi sakini olduklarını aktaran Daglas, bir grup Yahudi yerleşimcinin de Nablus'un Curiş ve Kusra beldeleri arasındaki arazilerde Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını ateşe verdiğini kaydetti.

Daglas, zeytinde hasat mevsiminin başlamasıyla bu tür saldırıların arttığına ve özellikle Yahudi yerleşim birimlerine yakın bölgelerdeki Filistinli çiftçilerin ve topraklarının hedef alındığına dikkati çekti.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Filistinliler, geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi yerleşimciler, zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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