Yahşihan'da Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Yahişihan İlçesi'nde, Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yahşihan Belediyesi tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Yeşilvadi TOKİ parkında düzenlenen etkinliğe katılan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir taraftan sporun faydalarından bahsetti, diğer taraftan herkesi spor yapmaya davet etti. Yeşilvadi Mahallesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında jimnastik gösterileri, Zumbakids gösterisi, Artistik Jimnastik Gösterisi, Ritmik ve Aerobik jimnastik karışık gösterileri, Artistik Ritmik karışık gösterileri, Kickboks gösterisi, Bale gösterisi çeşitli spor branşı gösterileri yapıldı. Her yaştan gencin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Gelecek genç kuşağımızın, bedenen, ruhen, zihnen, fikren, ahlâken ve ilmen iyi yetiştirilmesinde en önemli unsurlarından biri de spordur. Sporun vücuda sağladığı faydalar, bütün dünyada tartışmasız kabul edilmekte ve insan hayatında vazgeçilmez yeri olduğuna inanılmaktadır. Amatör sporlar, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik, beraberlik, paylaşım ve kazanma azmini aşılayan önemli bir olgudur. Amatör Spor Haftasıyla bizler bu olgularla birlikte birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz."

İLÇEMİZDE DESTEKLEDİK

Türkyılmaz konuşmasının devamında, "Her yaştan insanın spor yapmaya özendirilmesi yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturulmak amacıyla hayata geçirilen 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerini bizde Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizde destekledik. Bu bilinçle hareket ederek çocuklarımızın, gençlerimizin gelecek nesillerimizi düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için Yeşilvadi Mahallemizde çeşitli gösteriler düzenledik. Gösterilerde görev alan Dünyam Cimnastik ekibine teşekkür ediyorum." Dedi.

BAŞKANIMIZ OSMAN TÜRKYILMAZ'A TEŞEKKÜR EDERİM

Yahşihan Belediyesi Spor Bölümü danışmanı Fatih Önal düzenlenen etkinlikle yapmış olduğu açıklamasında, "Spor Bakanlığının 4-10 Ekim Amatör Spor Haftası olarak belirlediği bu tarihte Yahşihan Belediyesi adına bizlere bu etkinliği düzenleme fırsatı veren spora ve sporcuya hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Osman Türkyılmaz'a teşekkür ederim. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefimiz.Amatör sporlar çocuklarımızı ve gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutan birlik beraberlik ve mücadele duygularını aşılayan önemli bir olgudur. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlayan en önemli araç spordur. Amacımız Beden ve zihin sağlığını zinde tutmak için herkesin en az bir amatör spor branşı ile ilgilenmesine teşvikte bulunmaktır. Spora vereceğimiz mana gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir." İfadelerini kullandı.

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