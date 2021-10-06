Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği - Haberler
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Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği

AA / Ali Karayel - Haberler | Güncel
Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği

Yahşihan Belediyesi Kırıkkale Üniversitesinde okuyan öğrencilerin ilçeye ikametgahlarını aldırmaları şartıyla indirimli kurs desteği sağlayacak.

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi Kırıkkale Üniversitesinde okuyan öğrencilerin ilçeye ikametgahlarını aldırmaları şartıyla indirimli kurs desteği sağlayacak.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, iki kursla imzalanan indirim protokolü kapsamında, öğrencilere Kpss, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ALES, Yabancı Dil Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ve genel İngilizceye hazırlıkta destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Ödeme güçlüğü yaşayan öğrenciler için Yahşihan Belediyesinin bir kota oluşturacağını ve birkaç öğrencinin öğrenim masraflarını da belediyenin karşılayacağını belirten Türkyılmaz, "Böyle bir protokol imzalamak hem belediyemiz adına hem de gençler adına önemli bir olay. İnşallah bütün gençler faydalanır. Ödeme zorluğu yaşayan öğrenciler olursa belediyemizin belirli bir kotası olsun, birkaç öğrenciyi de belediye desteklesin. Çocuklara buradan da hediyemiz olsun." ifadelerini kullandı.

Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği

Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği

Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine kurs desteği

AA / Ali Karayel - Son Dakika Haberleri
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