Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

Bursa'da meteorolojinin ikazını dinlemeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bu durum şemsiyecilere yaradı.

BURSA (İHA) - Bursa'da meteorolojinin ikazını dinlemeyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bu durum şemsiyecilere yaradı.

Bursa'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Hava tahmin raporlarını dinlemeyenler sabah işe giderken yağmura yakalandı. Vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Yağmur, şemsiye satıcılarının ise yüzünü güldürdü. Sabah dışarı hazırlıksız çıkanlar, ıslanmamak için şemsiye satıcılarına koştu.

Bursa'da Tuzpazarı Mahallesi'nde şemsiye satan İbrahim Güneş, satışlardan memnun olduğunu belirtti. Güneş, yağmurlu havalarda daha çok Çin malı ucuz şemsiyelerin satıldığını söyleyerek, "Şemsiye fiyatları 30 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. Yağmurlu havalarda satışlarımız artıyor. Her işin bir mevsimi ve zamanı var" diye konuştu. - BURSA

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Gülşen Acun Ilıcalı Nihal Yalçın
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağmur yağdı, şemsiye satışları patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:50:17. #1.17#