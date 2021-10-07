Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı - Haberler
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Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Eskişehir'de bir öğrenci yurdunun yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kediyi kurtarmak için AKUT Eskişehir ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir öğrenci yurdunun yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kediyi kurtarmak için AKUT Eskişehir ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Duvarlarının içinden kedi sesi geldiğini fark eden öğrencilerin yönetime başvurmasıyla birlikte yurda itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin incelemesi ve çalışmaları sonucu kedinin duvarın içinden geçen yağmur suyu tahliye borusunda olduğu tespit edildi. Kedinin devamlı hareket etmesi sebebiyle tahliyesini sağlayamayan itfaiye ekipleri yurttan ayrılmak zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarından AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinin 6 gönüllüsü çalışmalara devam etmek üzere yurda ulaştı. Yaklaşık 4 saat süren özenli çalışma sırasında AKUT Eskişehir ekibi, kedinin bulunduğu alanı özel kamera yardımıyla izledi. Kedi ile iletişim kuran ekipler sakinleşmesini sağladı.

Çalışmaların sonucunda açılan alanlardan kedi kendi imkanları ile çıkarak yurdun eksi 2'nci katında bulunan yavrularının yanına kaçtı. Öğrenciler ve yurt görevlileri AKUT Eskişehir ekibinin özverili çalışması için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

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Haber: Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı - Haberler
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