MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Yağmur sonrası tabiat ana yeşil yüzünü gösterdi

Muğla'da yanan alanlarda yüzlerce kesim işçisi çalışmalarını sürdürürken, son yağışlar sonrası tabiat yeniden yeşile bürünmeye başladı.

MUĞLA - 29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan ve 15 gün devam eden Muğla'daki orman yangınlarında 52 bin hektar ormanlık alan ve 8 bin hektar da arazi yangını toplam 60 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.

Muğla tarihinin en büyük ormanı yangını olarak kayıtlara geçen yangınlarda Aydın'da başlayan, Kavaklıdere ilçesine sıçrayan ve oradan Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangını sonrası iki ilçede toplam 16 bin hektar ormanlık alan tamamen yandı.

Orman yangınları sonrası yanan sahalarda Türkiye'nin dört bir yanından kesim işçileri yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışması başlattı. Yangınların üzerinden geçen 2 ay sonra toprağın yağmurla ilk buluşması sonrası tabiat ana yeşil yüzünü gösterdi.

Yağmur sonrası yanan sahaların bazı bölümlerinde yeşil örtü tekrar filizlenmeye başladı. Yanan sahalarda Menengeç, Meşe, Erguvan, Karaçalı, Kapari, Dişbudak ve Kocayemiş gibi ağaç ve bitki fidanları yükselmeye başladı. İlk yağmurların ardından yeşil doku tekrar kendini gösterirken, bir taraftan da yanan sahalarda hem temizlik, hem de kesim çalışmaları yürütülüyor.

Muğla bölgesine düşen ilk yağmurların ardından doğal tohumlama çalışması yerin fidan dikimi yapılacak alanlar ise fidan dikimi için hazır hale getiriliyor.

Menteşe bölgesinde yanan sahada kesim çalışmalarına katılan İbrahim Yıldız, "Yağmurun yağması faydalı oldu. Yağmurun yağması ile birlikte mikroorganizma faaliyetleri canlandı. Bundan sonra Nisan ayına doğru tabiat ana canlanmaya başlayacak. Buraları kesilecek. Kesildikten sonra da dikim yapılacak. Dikim olmayan yerlerde zaten kozaklarda tohumlar mevcut. O tohumlar toprağa düştüğü anda zaten yanan bir alanın toprak verimi çok yüksektir. Dolayısı ile hem ağaçlandırma çalışmaları ile, hem de doğal tohumlardan gelecek fidanlarla buraları önümüzdeki sene fidanlık bir şekilde yeşillenmeye başlayacak. 10-15 yıl gibi süre zarfında buraları ormanlık olarak görebiliriz" dedi.