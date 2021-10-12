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Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle ilçede trafik kazaları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Bodrum'da etkisini gösteren sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kaçacak yer aradı. Bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağış kaza getirdi

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları da yaşandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Turgutreis istikametine seyreden motosikletli, kayganlaşan yolda motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosikletinden düşerek başını asfalta çarpan sürücüye ilk müdahaleyi Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri yaptı. Çevredeki vatandaşlar da yaralının yağmurda ıslanmaması için başına şemsiye tuttu. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan ilçenin farklı noktalarında da yağışla kayganlaşan yol sebebiyle yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. - MUĞLA

Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Haber: Yağmur bir anda bastırdı sokaklar göle döndü kazalar ardı ardına geldi - Haberler
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