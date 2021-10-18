Yağmur Altında 3. MarmaRUN Koşusu

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Beykoz'da geleneksel halen gelen "3. MarmaRUN Koşusu" yağmura rağmen sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Beykoz Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen 3. MarmaRUN koşusu Anadoluhisarı Çubuklu arasındaki 9, 5 kmlik parkurda bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Sağlıklı yaşam için buluşan katılımcılar Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden verilen startla sahil boyunca koşarak Çubuklu İskelesi'nden geri döndü.

Koşuya sporseverler yoğun ilgi gösterirken erkekler kategorisinde birinci Hacı Sabahattin Cavga kadınlarda ise Damla Çelik oldu.

Boğaz'ın eşsiz manzarasında koşu deneyimi yaşayan katılımcılar, sporla buluşmanın yanı sıra anılarını tazeleme fırsatı da buldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını veren Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, "Pandemi dolayısıyla yarışlara ara vermiştik ama tescilli hale getirdik. Uluslararası bir yarışma oldu. Bundan sonra umarım daha çok katılımlı yarışlar organize etmek arzusundayız. Başarılı olan sporcuları tebrik ediyorum, diğer katılımcılara da teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Koşuda dereceye girenlere çeşitli ödüller ve tüm katılımcılara özel anı madalyası verildi.

Yarış sonunda dereceye giren isimler şöyle:

Erkekler genel klasman

1. Hacı Sebahattin Çavga (30. 32)

2. Fatih Korkunç (30. 53)

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