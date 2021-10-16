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Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar periyodik olarak temizleniyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapalı pazar periyodik olarak temizleniyor.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve haftada 2 gün hizmet veren kapalı pazarda vatandaşların gıdaya ulaşımında hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla mazgal temizliği, iç ve dış temizliği düzenli olarak yapılıyor. Mevsim itibariyle başlayacak yağışlar öncesinde de gerekli tedbirleri alan belediyemiz ekipleri, yağmur oluklarının tıkanması ile olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla tüm olukları tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. - BİLECİK

Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi

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Haber: Yağışlar öncesinde oluklar temizlendi - Haberler
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