Yağcıoğlu Apartmanı sanıkları, hakim karşısına çıkıyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın fenni mesulü Orhan Ayber (80) ve müteahhidi Şerafettin Ağar (71), 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıkacak.

Ege Denizi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianame, 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna yer verilen iddianamede; apartmandan alınan beton karot numunelerinin, binanın projesinde belirtilen beton dayanım sınıfına uymadığı, bina statik-betonarme hesaplarında bodrum katın hesaplara dahil edilmediğinin belirlendiği kaydedildi. Binanın B blokuna ait sondaj logları incelendiğinde zemin profilinin tipik alüvyon zemin karakterinden oluştuğu belirtilip, yapının karakteristik basınç dayanımının olması gerekenden düşük kaldığı, bina betonarme projesinde kısmi bodrum yapılmasına yönelik betonarme detayları bulunduğu halde bina altında projeye aykırı olarak tam bodrum yapıldığı, tüm etriyelerin uçlarının bina betonarme uygulama projesi çizim paftaları ve 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975)' hükümlerine aykırı olarak 90 gönyeli olarak imal edildiğinin de bilirkişi raporunda belirtildiği vurgulandı. Raporda, "Projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır" denildi.