Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı - Haberler
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Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yağ bidonunun içerisinde 1.5 metamfetamin ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yağ bidonunun içerisinde 1.5 metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, bidon yağının içerisinde 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin 630 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. - KAYSERİ

Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı

Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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