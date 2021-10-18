Yabancı uyruklu öğrenciler Siirt Botan Vadisi Milli Park alanını gezdi - Haberler
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Yabancı uyruklu öğrenciler Siirt Botan Vadisi Milli Park alanını gezdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Yabancı uyruklu öğrenciler Siirt Botan Vadisi Milli Park alanını gezdi

Yabancı uyruklu öğrenciler, Siirt Botan Vadisi Milli Park alanını gezdi.

SİİRT (AA) - Yabancı uyruklu öğrenciler, Siirt Botan Vadisi Milli Park alanını gezdi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sivil toplum örgütü iş birliğiyle, bir proje kapsamında Siirt'e gelen yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunlukta olduğu 45 kişi ağırlandı.

Botan Vadisi Milli Park alanında tekne ile gezdirilen öğrenciler, doğal güzellikleri yakından görme imkanı buldu.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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