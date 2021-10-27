Yabancı uyruklu cinayet zanlısının yargılanmasına devam edildi

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği şahsı öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.V., taraf avukatları ve tanık S.N.A. katıldı. Tercüman eşliğinde savunması alınan A.V., Afganistan'daki iç karışıklıktan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini, Kırşehir'de kağıt toplayıcılığı yaptığını söyledi. Öldürdüğü Serdar A. ile 1,5 yıldır tanıştığını ve apartman komşusu olduklarını belirten A.V., ailece görüştükleri maktulün eşine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Kırşehir'de 5 Mart tarihinde meydana gelen olayda Afganistan uyruklu iki kişinin bıçaklı kavgasında Serdar A. yaşamını yitirmiş, A.V. tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

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