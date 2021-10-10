Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki yabancı plakalı aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, bir kişi hayatını kaybetti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki yabancı plakalı aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu üzeri, Soğucak Kavşağı ile Yaylaköy Kavşağı arasında LEV HB 819 yabancı plakalı BMW araç ile yine HI TC 1453 yabancı plakalı BMW araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada HI TC 1453 plakalı aracın sürücüsü Mithat Balaman (55) hayatını kaybederken, kimliği öğrenilemeyen diğer sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

 Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

 Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Ali Palabıyık Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Aydın'da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 23:40:37. #1.17#