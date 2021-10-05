YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞIN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Haberler
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YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞIN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞIN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılmasına ilişkin davada, sanık Değer Okşar'ın, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İSTANBUL (DHA) - FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılmasına ilişkin davada, sanık Değer Okşar'ın, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraati istendi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Şikayetçi futbolcular ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan şikayetçi Hugo Rodellega'nın avukatı Berkan Boyacı şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, "Müvekkilin zararı giderilmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı ise "Rodellega müvekkilimi tanımadığını beyan etmiştir. Ancak Trabzonspor'dan gelen yazı ticari anlaşma olduğunu gösteriyor. Rodellega'nın transferiyle ilgili müvekkilimin görevlendirildiği de gelen yazı ile ortaya çıkmıştır" dedi. Sanık İskender Çam ise futbolcu Manuel Maroun da Costa Trindade'nin kendisini dolandırıcılıkla suçladığını söyleyerek, "Ancak ona takım bulmam için bana yetki vermişti. Ben futbolcuların bizi gerçekten neden suçladıklarını bilmediğini düşünüyorum. Burada mağdur benim hala tahsilatımı alamadım" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Değer Okşar'ın "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada diğer sanıklar İskender Çam, Yalçın Fatih İlek, Salih Bayraktar, Hurşit Ünözkan'ın ise delil yetersizliğinden beraati talep edildi.  Mütalaanın ardından sanık ve avukatlarına savunma için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Maroun da Costa Trindade tanımadığı kişilerce haklarında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmış ve 5 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açmıştı.


- İstanbul

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Haber: YABANCI FUTBOLCULARIN DOLANDIRILMASI DAVASI; SANIĞIN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Haberler
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