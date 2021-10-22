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Yaban keçisi avına, sosyal medyadan ihbar sonrası para cezası

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
Yaban keçisi avına, sosyal medyadan ihbar sonrası para cezası

ERZİNCAN'da, koruma altındaki 2 yaban keçisini avlayıp, fotoğraf çektiren avcıya, sosyal medyadan ihbar edilmesi üzerine, para cezası uygulandı.

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'da, koruma altındaki 2 yaban keçisini avlayıp, fotoğraf çektiren avcıya, sosyal medyadan ihbar edilmesi üzerine, para cezası uygulandı.

Erzincan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün (DKMP) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, koruma altındaki 2 yaban keçisini tüfekle vurup, yanında poz vererek, fotoğraf çektiren avcı, sosyal medyadan ihbar edildi. Bunun üzerine DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü, yaban keçisini avlayan kişinin yakalanması için Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Kimliği tespit edilerek, yakalanan avcıya idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.


Yaban keçisi avına, sosyal medyadan ihbar sonrası para cezası

Yaban keçisi avına, sosyal medyadan ihbar sonrası para cezası

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri
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