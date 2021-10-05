Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi - Haberler
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Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi

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Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi

Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 10. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'de açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 10. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'de açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale ilanı duyurusunu görüntülemek için tıklayınız...

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Haber: Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi - Haberler
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