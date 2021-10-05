Yaban Hayatı İçme Suyu İhtiyacı İçin Yağmur Suyu Toplama ve Depolama Yapıları Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 14. 10. 2021 Perşembe günü saat: 11. 00'de açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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