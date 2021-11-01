XPG oyuncular için tasarladığı ilk DDR5 belleklerini tanıttı

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, yeni XPG LANCER DDR5 belleklerini tanıttı. LANCER markanın oyuncular için ürettiği yeni nesil DDR5 RAM'lerin ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

XPG'NİN İLK DDR5 OYUNCU BELLİĞİ

Markanın yeni nesil DDR5 belleklerinin ilk örneği olan XPG LANCER pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Daha yüksek bant genişliği sunarak işlemci çekirdeği başına düşen bant genişliğini oldukça artıran ürün, saniyede 5200MT'ye (megatransfer) varan hızlara ulaşabiliyor. Böylelikle oyunlarda ve diğer uygulamalarda performans artışı sağlıyor.

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Üzerinde Entegre Güç Yönetim Devresi (PMIC) de bulunan LANCER gelişmiş performans ve stabilite için Hata Düzeltme Kodu (ECC) teknolojisinden de faydalanıyor. Bu sayede ürün yalnızca olası veri hatalarını gerçek zamanlı olarak düzeltmekle kalmıyor, işlemci üzerindeki yükü de azaltıyor. Yeni nesil DDR5 bellekler artan bellek ihtiyacı karşısında kapasite artışı da getiriyor. XPG LANCER RAM de bu bağlamda 16GB kapasiteli modüller halinde gelecek. Bunun yanında, LANCER'ın 6000MT/s hıza ulaşabilen bir versiyonu da olacak.

OYUNCULAR VE PERFORMANS TUTKUNLARI İÇİN ÜRETİLDİ

Üretiminde yüksek kaliteli yongalar ve PCB devreler kullanılan LANCER, kullanıcılarına üstün bir performans ve güvenilir hız aşırtma (overclock) yapma imkânı sunuyor. Bu da LANCER'ı oyuncular ve daima en yüksek performansı hedefleyen hız aşırtma meraklıları için ideal bir ürün haline getiriyor. Ayrıca yeni nesil Intel® destekli anakartlarla gelecek Intel® XMP 3.0 desteği sayesinde kullanıcılar BIOS ayarlarıyla oynamadan kolayca ve güvenle hız aşırtma yapabilecekler.

SADE ŞIKLIK VEYA GÖZ ALICI RGB EFEKTLER

XPG LANCER'ın RGB aydınlatmalı versiyonu LANCER RGB kullanıcılara arzu ettikleri şekilde ayarlayabilecekleri aydınlatma seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar ön tanımlı olarak gelen statik, nefes alma ve kuyruklu yıldız efektlerinden birini veya aydınlatmayı dinledikleri müzikle eşleştiren müzik modunu seçebiliyorlar. Tüm RGB ayarları XPG'nin kendi yazılımı veya önde gelen anakart üreticilerinin yazılımları ile yapılabiliyor.

XPG LANCER'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı önümüzdeki günlerde açıklanacak. XPG LANCER ve diğer XPG ürünleri hakkında bilgi almak için markanın xpg.com/tr/ adresindeki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. En yeni XPG ürünleri ve kampanyaları hakkındaki güncel bilgileri almak içinse @xpg_turkiye adresindeki Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

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