Xbox Game Studios, her cihazda oynanabilecek bir MMO üzerinde çalıştığını bildirdi

Xbox Game Studios'un Fin stüdyo Mainframe ile birlikte, oyuncuların hemen hemen her cihazda atlayabilecekleri bulut tabanlı bir MMO üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Stüdyonun böyle bir projeye dahil olduğuna dair spekülasyonlar başlangıçta hayranlarındikkatini çekti Xbox Two podcast'inin son bir bölümünde Jez Corden, "Microsoft'un Finlandiya'da bir stüdyoyla çalıştığını biliyorum veya en azından Finlandiya'da buluta özgü bir oyun yapmak için Mainframe adlı bir stüdyoyla çalıştıklarını duydum.

Bu konuda hiçbir ayrıntı yok. Proje bilgilerini bilmediğim kod adlarından birine bağlı olabilir, ancak duyduğum şey bu, bu tür bulut sistemine özgü oyun yapmak istiyorlar."

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Bağımsız kaynaklar aracılığıyla durumun böyle olduğu doğrulanıyor. Mainframe tarafından geliştirilmekte olan bu oyunun Pax Dei çalışma başlığına göre gittiğini ve buluta özgü teriminin oyuncuların oyuna herhangi bir cihazdan erişebileceklerini ifade ediyor.

Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmasa da, Mainframe'in web sitesi stüdyonun tasarıya uygun görünen bir oyun üzerine çalıştığını doğruluyor. Ana sayfada, "Ana bilgisayar Helsinki ve Reykjavik'teki deneyimli geliştiriciler tarafından oluşturulmuştur. Buluta özgü bir MMO oluşturuyoruz, arkadaşlarımızla etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın yeni yollarına sahip canlı bir dünya." İfadesi yer alıyor.

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