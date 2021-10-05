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Xbox Game Pass Ekim Ayı Oyunları Duyuruldu

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Xbox Game Pass Ekim Ayı Oyunları Duyuruldu

Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine ekim ayı boyunca eklenecek oyunları açıkladı.

Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine ekim ayı boyunca eklenecek oyunları açıkladı.

Ekim ayında Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar arasında Back 4 Blood, Destiny 2: Beyond Light ve daha birçok yapım yer alıyor. Eklenen oyunların biri hariç tamamı Xbox Game Pass'in PC, konsol ve bulut (streaming ederek) servisi üzerinden oynanabilecek. Ayrıca bu ay içerisinde kütüphaneden kaldırılacak oyunlar da belli oldu.

Xbox Game Pass ekim ayı oyunları platform bilgisi ve eklenme tarihleri ile birlikte şu şekilde:

Totally Accurate Battle Simulator - 5 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

The Procession to Calvary - 7 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

Visage - 7 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

Back 4 Blood - 12 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

Destiny 2: Beyond Light - 12 Ekim (PC)

Ring of Pain - 14 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

The Riftbreaker - 14 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

The Good Life - 15 Ekim (PC, Konsol ve Bulut)

Bu ayın ikinci yarısında yukarıdaki listeye ek başka oyunların da Xbox Game Pass'e eklenmesi muhtemel. Geçen hafta ise Xbox Game Pass servisine Scarlet Nexus ve Marvel's Avengers gibi büyük oyunlar gelmişti.

Öte yandan, 15 Ekim itibariyle Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar da açıklandı. Bu oyunlar, Xbox Game Pass aboneleri tarafından kısa süreliğine yüzde 20'ye varan indirim ile satın alınabilecek.

Gonner2 (Bulut, Konsol ve PC)

Heave Ho (PC)

Katana Zero (Bulut, Konsol ve PC)

Scourgebringer (Bulut, Konsol ve PC)

Tales of Vesperia HD (Konsol ve PC)

The Swords of Ditto (PC)

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