Xbox Ekim güncellemesiyle 4K kontrol paneli, gece modu ve daha fazlası geliyor

Güncelleme, Xbox Series X konsollarına keskinliği ve metin okunabilirliğini arttıran yerel olarak işlenmiş bir kontrol paneli ekleniyor. Bu haftaki güncellemeden önce Xbox Series X kontrol paneli, rehber ve diğer menüler 1080p'den 4K'ya kadar ölçeklendirildi.

4K ekrana bağlı Xbox Series X konsolunuz varsa, giriş, oyunlarım ve uygulamalarım, rehber ve diğer birçok özelliğe göz atarken panonun yerel olarak 4K işlenişini görebilirsiniz.

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Xbox gece modu geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Konsolunuzun ve oyun kumandanızın ışığını azaltabilir ve ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlar paketi, geceleri odaların karanlık kalmasına yardımcı olmak için ışık kaynaklarını ayarlamanıza yardımcı olur ve ışığa duyarlı olanları destekler. Bağlı ekrandan gelen ışığı, kumandanızdaki güç düğmesini ve konsolunuzdaki güç ışığını karartabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca gece modu özelliği ile Xbox konsolunuzu ve kumandanıza gece modu zamanlaması oluşturabilirsiniz veya gece modunu manuel olarak açık ve kapalı olarak da değiştirebilirsiniz, gün doğumu ve gün batımı ile ayarlanabilir bir program da oluşturabilirsiniz.

Gece modu ekranınız için özelleştirilebilir bir mavi ışık filtresi de ekler, ancak özelliği sadece Xbox Series X/S konsolları için geçerlidir.

Xbox kılavuzunun yeni hızlı ayarlar menüsü, kişiselleştirilmiş bir deneyim için ayarları kolayca değiştirmenize olanak sağlayacaktır. Artık oyununuzdan veya uygulamanızdan çıkmadan erişilebilirlik özelliklerini hızlı bir şekilde değiştirebilir ve konsolu şu anda kimin kullandığına bağlı olarak özellikleri açmak veya kapatmak için hızlı ayarları kullanabilirsiniz. Bu, konsolu sizinle paylaşan herkesin ayarlar arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanımaktadır.

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