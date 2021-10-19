Xbox Daha Fazla Oyun Stüdyosu Satın Almak İstiyor

Oyun sektörünün ünlü ismi Xbox, Phil Spencer'ın açıklamalarına göre daha fazla oyun stüdyosu almak istiyor.

Xbox Series X/S Japonya'da 100000'den Fazla Sattı

Microsoft'un oyun sektöründeki şirketi Xbox, giderek büyümeye devam ediyor. Yeni nesil konsollar olan Xbox Series X ve Xbox Series S, başarılı bir şekilde satmaya devam ediyor. Oyunlar konusunda ise Xbox, alabildiği kadar stüdyo alarak kütüphanesini genişletmeye çalışıyor. En son 7.5 milyar dolarlık bir satın alım işlemi ile aralarında Bethesda'nın da bulunduğu ana şirket ZeniMax Media'yı bünyesine katan Xbox, daha fazla oyun stüdyosu almak istiyor.

Wall Street Journal etkinliğinde konuşan Spencer, kesinlikle daha fazla stüdyo alınacağının haberini verdi. Aynı zamanda Verge'den Tom Warren, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Xbox patronu Phil Spencer'ın, Xbox Game Studios bünyesinde daha fazla oyun stüdyosu istediği haberini paylaştı.

Spencer, işlerinin henüz daha bitmediğini, uygun bir stüdyo bulunduğunda hamle yapılacağını ancak bunun kesin bir tarihinin olmadığını söyledi. Ek olarak bir Japon stüdyosu almak istediğini de belirtti.

Xbox Game Studios büyümeye devam ediyor. Yeni alınan stüdyoların oyunları Xbox'ın popüler servisi Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmeye devam ediyor. Bu yüzden özellikle yeni stüdyoların alınması, Game Pass kullanıcıları için oldukça umut verici.

Xbox Series X, Xbox Series S ve Game Pass'in geleceği oldukça heyecan verici görünüyor. Acaba Xbox, ileride hangi stüdyoları satın alacak? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri