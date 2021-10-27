WRC 10 ve Rims Racing'in yayncısı Nacon oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Nacon Games yer alıyor. Steam'de Nacon Games'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Nacon Games'in indirimi 28 Ekim'de sona eriyor.

Nacon, Lesquin merkezli bir Fransız video oyun şirketidir. Oyun aksesuarları tasarlar ve dağıtır ve çeşitli platformlar için video oyunları yayınlar ve dağıtır. 2020'de Bigben Group, Nacon'u oluşturmak üzere birleştirildi. Bigben Interactive 1981 yılında kuruldu

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

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İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

WRC 10 FIA World Rally Championship Deluxe Edition – 155,50 TL

WRC 9 Edition Deluxe FIA World Rally Championship – 95,95 TL

Rims Racing: Ultimate Edition – 139,87 TL

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 – 78,30 TL

V-RALLY 4 – 34,75 TL

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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