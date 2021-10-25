Worlds 2021'nin son çeyrek final serisi Gen.G ve Cloud9 arasında başlıyor!
Worlds 2021'de son çeyrek final serisi! Karşılaşmanın adı Gen.G ve Cloud9!
League of Legends Worlds 2021'de son çeyrek final serisi Gen.G ve Cloud9 arasında başlıyor, kazanan takım yarı final biletinin sahibi olacak. LoL Esports sosyal medya hesapları bu nefes kesici mücadele için küçük bir video yayınladı. Video içeriğinde Perkz ve bdd'nin Worlds hakkındaki yorumlarına da yer verildi.
Perkz: "Tekrar finale yükseleceğim." Bdd: "Onları ait oldukları yere, havalimanına geri yollayacağız."
İki takımın da kadrolarını hatırlayacak olursak:
Gen.G (GEN)
Üst Koridor: Rascal
Ormancı: Clid
Orta Koridor: Bdd
Nişancı: Ruler
Destek: Life
Cloud9 (C9)
Üst Koridor: Fudge
Ormancı: Blaber
Orta Koridor: Perkz
Nişancı: Zven
Destek: Vulcan
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