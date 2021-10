The Witcher 2. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni sezon tarihi belli oldu mu? The Witcher 2.sezon ne zaman? The Witcher dizisi, oyunu kadar ilgi çekmeyi başardı ve yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir kesim tarafından takip edilmeye başladı. The Witcher 2. sezon, Covid-19 önlemleri nedeniyle yavaşladı, ancak çekimleri Nisan 2021'de tamamladı ve şu anda post prodüksiyon aşamasında. İşte The Witcher'ın ikinci sezonu ve neler bekleyebileceğiniz hakkında bildiğimiz her şey. Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher 2. sezon tarihi!

THE WITCHER 1. SEZON ÖZETİ

Sonun Başlangıcı

Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur.

Dört Altın

Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.

Hain Dolunay

Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

Şölenler ve Cenazeler

Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.

Bastırılmış İstekler

Uyarılara kulak asmayan Yennefer, kaybettiği bir şeyi geri almak için çare arar. Geralt istemeden Jaskier'i tehlikeye atar. Ciri'yi arama çalışmaları yoğunlaşır.

Nadir Türler

Gizemli bir adam, Geralt'ı bir ejderhayı yakalamak için yapılan ava katılmaya ikna etmeye çalışır. Bu av tanıdık bir simayı cezbeder. Ciri kime güvenebileceğini sorgular.

Düşüşten Önce

Nilfgaard'ın yükselen gücü Kıta için tehlike oluştururken Yennefer, geride bıraktığı geçmişe göz atar. Geralt ise Şaşırma Hakkı'na ilişkin yükümlülüğünü gözden geçirir.

Çok Daha Fazlası

Geralt dehşet verici bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler direnmeye hazırlanır. Sarsılan Ciri, bir yabancının iyiliğine bel bağlar.

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher 2. sezon çıkış tarihi 17 Aralık 2021. Sekiz bölümlük sezonun tamamı yayınlandığında Netflix'te izlenebilecek. Tarih, Temmuz ayında WitcherCon sırasında açıklandı ve ikinci sezonu Aralık 2019'da yayınlanan ilk sezondan iki yıl sonrasına denk geliyor.

The Witcher 2. sezon bölüm isimleri

Netflix, başlıklarda "ipuçları" olduğunu ve sezon finali hariç hepsini isimlendirdiğini söylüyor. İşte buradalar:

Bir Gerçeğin Tanesi

Kaer Morhen

Kayıp Nedir?

Redanya İstihbaratı

Arkana dön

Sevgili arkadaşım

voleth meir

... ve "çok gizli" bir bölüm başlığı

