Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher 2. sezon tarihi!
The Witcher 2. sezonunun ilk bölümünün Andrzej Sapkowski'nin kısa öyküsü A Grain of Truth'u uyarladığını duyurdu. Peki, Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın 2. sezonu büyük merakla bekleniyor. Bu kapsamda The Witcher 2.sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularının araştırılıyor. Başrolünde İngiliz aktör Henry Cavill'in oynadığı The Witcher dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları... İşte, The Witcher 2. sezon tarihi!
The Witcher 2. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni sezon tarihi belli oldu mu? The Witcher 2.sezon ne zaman? The Witcher dizisi, oyunu kadar ilgi çekmeyi başardı ve yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir kesim tarafından takip edilmeye başladı. The Witcher 2. sezon, Covid-19 önlemleri nedeniyle yavaşladı, ancak çekimleri Nisan 2021'de tamamladı ve şu anda post prodüksiyon aşamasında. İşte The Witcher'ın ikinci sezonu ve neler bekleyebileceğiniz hakkında bildiğimiz her şey. Witcher 2. sezon ne zaman? The Witcher 2. sezon tarihi!
Sonun Başlangıcı
Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Dört Altın
Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.
Hain Dolunay
Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.
Şölenler ve Cenazeler
Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.
Bastırılmış İstekler
Uyarılara kulak asmayan Yennefer, kaybettiği bir şeyi geri almak için çare arar. Geralt istemeden Jaskier'i tehlikeye atar. Ciri'yi arama çalışmaları yoğunlaşır.
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Gizemli bir adam, Geralt'ı bir ejderhayı yakalamak için yapılan ava katılmaya ikna etmeye çalışır. Bu av tanıdık bir simayı cezbeder. Ciri kime güvenebileceğini sorgular.
Düşüşten Önce
Nilfgaard'ın yükselen gücü Kıta için tehlike oluştururken Yennefer, geride bıraktığı geçmişe göz atar. Geralt ise Şaşırma Hakkı'na ilişkin yükümlülüğünü gözden geçirir.
Çok Daha Fazlası
Geralt dehşet verici bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler direnmeye hazırlanır. Sarsılan Ciri, bir yabancının iyiliğine bel bağlar.
The Witcher 2. sezon çıkış tarihi 17 Aralık 2021. Sekiz bölümlük sezonun tamamı yayınlandığında Netflix'te izlenebilecek. Tarih, Temmuz ayında WitcherCon sırasında açıklandı ve ikinci sezonu Aralık 2019'da yayınlanan ilk sezondan iki yıl sonrasına denk geliyor.
Netflix, başlıklarda "ipuçları" olduğunu ve sezon finali hariç hepsini isimlendirdiğini söylüyor. İşte buradalar:
Bir Gerçeğin Tanesi
Kaer Morhen
Kayıp Nedir?
Redanya İstihbaratı
Arkana dön
Sevgili arkadaşım
voleth meir
... ve "çok gizli" bir bölüm başlığı