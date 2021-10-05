Windows 11'in oyuncular için sunduğu her şey

Windows 11 dağıtımı resmi olarak dün başladı, yani uyumlu makinelere sahip mevcut Windows 10 kullanıcılarından önümüzdeki birkaç ay içinde işletim sistemlerini ücretsiz olarak yükseltmeleri istenecek. Yeni işletim sistemiyle ilgili Microsoft blog gönderiler, "oyun oynamak için şimdiye kadar en iyi Windows" olduğunu söyledi.

Oyunuclar için Windows 11'deki en büyük değişiklik, başlangıçta Xbox Series X/S için geliştirilen iki özelliktir: Otomatik HDR ve DirectStorage. Her ikisi de avantajlardan tam olarak yararlanmak için belirli donanımlara ihtiyaç duyar, ancak zaten uygun bir donanımınız varsa, endişelenmenize gerek yok.

OTOMATİK HDR

Adından da anlaşılacağı üzere, Otomatik HDR, HDR'yi destekleyen bir ekrana sahip olduğunuz göz önüne alındığında, oyun grafiklerini otomatik olarak Yüksek Dinamik Aralık'a yükseltecek bir özelliktir. Özellik, "1000'den fazla DirectX 11 ve DirectX 12 oyunu" ile uyumludur ve görüntülenen renk aralığını iyileştirmenin yanı sıra daha yüksek kaliteli kontrast ve parlaklık sağlar.

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DIRECTSTORAGE

Xbox Series X/S'den geçirilen diğer özellik, oyun bilgisayarlarının oyunları daha hızlı yüklemesini ve genellikle daha düşük özellikli bilgisayarlara çelme takacak geniş veya ayrıntılı oyun dünyalarını oluşturmasını sağlayan DirectStorage'dır. Ancak bu özellik, bilgisayarınızın çalışması için bir NVMe katı hal sürücüsü (SSD) ve bir DirectX 12 GPU içermesi gerekmektedir.

DONANIM DESTEĞİ

Windows 11'de tam olarak yeni olmasa da, Microsoft, Windows'un yeni yinelemesinin yeni nesil Xbox denetleyicilerini, Xbox Adaptive Controller'ıve elbette çok çeşitli üçüncü taraf oyun çevre birimlerini içeren "dünyanın en geniş donanım desteğine sahip olmaya devam edeceğini" vaat ediyor.

XBOX UYGULAMASI VE OYUN BİLETİ

Microsoft ayrıca, Xbox uygulamasının normal yazılım paketinin bir parçası olarak yerleşik olarak gelmesiyle birlikte yazılım, abonelik ve akış hedeflerini Windows 11 ile zorlamaya devam ediyor. Xbox uygulaması yerleşik Game Pass içerir ve abonelere oyun kütüphanelerine erişmenin kolay bir yolunu sunar. Uygulamayı oyuncular için daha fazla tek duraklı hale getirmek için, aynı uygulamada Xbox Cloud Gaming'i de içerecek.

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