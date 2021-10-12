Windows 11'de Varsayılan Tarayıcınızı Nasıl Değiştirilir? - Haberler
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Windows 11'de Varsayılan Tarayıcınızı Nasıl Değiştirilir?

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Windows 11'de Varsayılan Tarayıcınızı Nasıl Değiştirilir?

Bilgisayarınızı Windows 10'dan Windows 11'e güncellediyseniz, varsayılan tarayıcınızın değiştiğini fark edeceksiniz. Yeni versiyonda bunu ayarlamak biraz karmaşık

Microsoft, Windows'un yeni sürümünde, yükseltmeden önce varsayılan olarak yüklenen uygulamalar üzerinde kendi uygulamalarını dayatma konusunda agresif hale gelmiş görünüyor. Başka bir değişle, Edge aniden varsayılan tarayıcınız oluyor.

Normalde, Edge olmayan başka bir tarayıcıyı ilk kez açtığınızda size bu tarayıcıyı varsayılan yapmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Ancak, Windows 11'de varsayılanlarınızı değiştirme işlemi, Windows 10'da olduğundan daha karmaşık hale gelmiş durumda. Bu nedenle varsayılan tarayıcınızı ayarlayamayabilir veya karmaşık haldeki varsayılan uygulamalar sayfasına götürebilir. Varsayılan tarayıcıyı değiştirme

Microsoft'un tarayıcı Edge'nin varsayılan tarayıcınız olarak kalmasını istemiyorsanız, favori tarayıcınız varsayılan olarak tanımlamanızı önermiyorsa veya önerip de sizi "varsayılan uygulamalar" sayfasına gönderdiyse yapmanız gerekenler şöyle olacak;

Ayarlar >Uygulamalar >Varsayılan uygulamalar'ı seçin

"Uygulamalar için varsayılanları ayarla'nın altında, tercih ettiğiniz tarayıcının listelendiği yere gidin veya "uygulamaları ara" alanına adını yazın. uygulamaya tıklayın

Tarayıcıyla ilgili dosyaların listesini ve her dosya adının altına o anda ilişkili olduğu uygulamaları göreceksiniz. Windows 11'de, varsayılan tarayıcınızı tek bir tıklamayla değiştiremezsiniz. Her dosya türü için belirli bir tarayıcıyı atamanız gerekiyor.

Edge'e atanan .HTM, .HTML, HTTP, HTTPS ve .PDF gibi dosya türlerini arayın ve değiştirmek istediklerinize tıklayın.

Microsoft Edge'i denemenizi isteyen bir "Geçiş yapmadan önce" penceresiyle karşılaşabilirsiniz bunu geçerek devam edin ve "Yine de geçiş yap" seçeneğine tıklayın. Üstte "Bu uygulamayı kullanmaya devam et" seçimini ve aşağıda diğer yüklü tarayıcılarınız olan bir pencere göreceksiniz. devam edin ve kullanmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.

Not: Siz bunu okurken, bazı tarayıcılar varsayılan olarak tanımlanmak için daha kolay bir sistem hazırlamış olabilir.

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