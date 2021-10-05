Window 11 sistem gereksinimleri! Windows 11 nasıl indirilir? Windows 11 özellikleri

Windows 11 nasıl indirilir? sorusu bilgisayar kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Microsoft'un 24 Haziran etkinliğinde duyurulmasının ardından Windows 11 artık indirilebilir durumda. 5 Ekim'de yayınlanması planlanıyordu, ancak Microsoft 4 Ekim'de yayınlayarak hepimizi şaşırttı. İşte, Window 11 sistem gereksinimleri ve özellikleri

WINDOWS 11 NASIL İNDİRİLİR?

Yükseltmek için cihazınızın Windows 10 sürüm 2004 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyor olması gerekir. Ayarlar>Güncelleme ve Güvenlik bölümündeki Windows Update aracılığıyla ücretsiz güncellemeler mevcuttur.

WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: 1 (GHz) veya daha hızlısı, uyumlu bir 64 bit işlemcide 2 veya daha fazla çekirdek veya Çip Üzerinde Sistem (SoC) ile.

Hafıza : 4 GB RAM'e sahiptir.

Depolama : 64 GB veya daha büyük depolama aygıtı.

Sistem : UEFI, Güvenli Önyükleme özellikli.

TPM : Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0. Bilgisayarınızın bu gereksinimi karşılayacak şekilde nasıl etkinleştirilebileceğine ilişkin talimatlar için burayı kontrol edin .

Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsü ile DirectX 12 veya üstü ile uyumludur.

Ekran çözünürlüğü: 9 inçten büyük, renk kanalı başına 8 bit olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi ve bazı bilgisayarların gereksinimleri karşılamak için ayarları nasıl güncelleyebileceği veya değiştirebileceği hakkında bilgi için Microsoft sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

WINDOWS 11 ÖZELLİKLERİ

Merakla beklenen Windows 11 resmi olarak piyasaya sürüldü. Microsoft'un sitesinden ücretsiz olarak Windows 10 bilgisayarınızı Windows 11'e yükseltebilirsiniz.

Microsoft, güncellemelerin %40 daha küçük olacağını vaat ediyor ve Windows 11'i "şimdiye kadarki en güvenli sürüm" olarak lanse ediyor.

Görev çubuğu, fare çevre birimlerinin yanı sıra dokunma için optimize edilmiştir ve şimdi dock olarak yeniden adlandırılmıştır.

Ekranda birden çok pencereyi yalnızca yan yana değil, sütunlar, bölümler ve daha pek çok yerde düzenlemenizi sağlayan Snap Layouts adlı bir özellik sayesinde yeni çoklu görev özellikleri de sunuluyor.

Resmi sitede yapılan duyuru şöyle:

"Windows 11 henüz çıkmadı; bu yılın ilerleyen aylarında kullanıma sunulacak. Heyecanla bekliyorsanız bu süre zarfında hazırlanmak için yapabileceğiniz birkaç şey var."

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