WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ÖZELLİKLE yabancı turistlere WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlediği iddia edilen Esenler'deki laboratuvara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda "negatif sonuçlu PCR testi ibrazı" zorunlu kılınmıştı. Esenler'de bulunan bir laboratuvarda, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri, sözkonusu laboratuvara baskın düzenledi.

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