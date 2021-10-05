Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a dün 18.40'tan sonra saatlerce erişilemedi. Sosyal medya devleri, peş peşe yaptığı açıklamalarla sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Peki, ? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir? Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı?

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a dün 18.41'den sonra saatlerce erişilemedi. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler. Peki, Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine erişim sorunu olduğunun farkında olduklarını ve uygulamaların en kısa sürede normale dönmesi için çalıştıkları bildirildi.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Mustafa Keser Didem Arslan Yılmaz
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Mehmet Topal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Angela Merkel Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Whatsapp neden çöktü, resmi açıklama yapıldı mı? 5 Ekim M. Zuckerberg resmi açıklaması nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:15:59. #1.17#